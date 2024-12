Bom dia. À hora que escrevemos este texto, são 8h10 e a imagem do Google Maps revela que, de facto, chegaram os dias de férias da escola, para muitos trabalhadores também, pelo que as estradas da Madeira estão 'limpas', com muita fluidez no trânsito.

Mais uma razão para quem sai para a estrada ter cautelas na condução, uma vez que dá maior sensação de segurança e mais vontade de apertar no acelerador. Conduza com precaução.