O lateral esquerdo do Marítimo da Madeira Andebol SAD Melwin Beckman, está convocado para o estágio pré mundial pela seleção da Polónia, estágio que terá lugar de 26 de dezembro a 13 de janeiro de 2025.

O andebolista tem dupla nacionalidade, Sueca de nascença e Polaca por parte do seu pai, vê agora a possibilidade de poder levar também as cores verde-rubras para um placo internacional e encarar a possibilidade de estar no Campeonato do Mundo.