Montenegro vê "com satisfação" nova metodologia de Costa no Conselho Europeu

O primeiro-ministro disse hoje ver "com satisfação" a nova metodologia do novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, por esta cimeira europeia, mais curta do que habitual e com menos conclusões escritas, ter permitido uma "discussão mais política".

"Esta foi a primeira reunião presidida por António Costa [...] e foi um motivo de satisfação para todos, mas naturalmente para o Governo português", dado ter existido "uma nova metodologia, na qual grande parte do tempo foi ocupada com a discussão mais política e menos burocrática ou técnica", disse Luís Montenegro, falando aos jornalistas portugueses à margem do primeiro Conselho Europeu liderado pelo antigo primeiro-ministro português, em Bruxelas.

Montenegro manifestou sempre, aliás, apoio a Costa na corrida à liderança do Conselho Europeu.

O primeiro Conselho Europeu presidido pelo novo líder da instituição, António Costa, foi hoje marcado pela presença do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para garantir apoio comunitário a Kiev face à invasão russa.

Nesta cimeira europeia de 'estreia', foi inaugurado um novo formato de um dia, para ser mais eficaz, em vez dos habituais dois.

Além disso, António Costa decidiu optar por menos conclusões escritas, num texto que aliás foi aprovado logo na manhã de quarta-feira pelos embaixadores dos Estados-membros e hoje endossado pelos líderes da UE, sendo que a última vez em que um texto foi acordado na íntegra na véspera de um Conselho Europeu foi em 2012.

No passado dia 01 de dezembro, António Costa começou o seu mandato de dois anos e meio à frente do Conselho Europeu, sendo o primeiro socialista e o primeiro português neste cargo.