Esculturas inéditas de Mestre Anjos Teixeira em exposição

Foi inaugurada, esta tarde, no Funchal, na Galeria Anjos Teixeira, a Exposição de Esculturas inéditas com um Presépio da autoria do Mestre Anjos Teixeira.

Estas peças agora expostas da autoria do Mestre Anjos Teixeira fazem parte de uma colecção particular, que é acompanhada por uma apresentação de um trabalho de fotografia daquelas peças a autoria de David Francisco.

A exposição patente na Galeria Anjos Teixeira estará aberta ao público ao longo dos próximos dias, até ao dia 12 de Janeiro.

O Mestre Anjos Teixeira foi professor na Escola de Belas Ares da Madeira e é um dos Escultores com vasta obra pública na Região Autónoma da Madeira. Na Cidade do Funchal são conhecidas as suas obras escultóricas, como por exemplo, 'A Florista', 'O Trabalhador'.