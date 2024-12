Nacional visitou Centro de Reabilitação Pedagógica da Sagrada Família

Uma comitiva do plantel de futebol profissional do Nacional visitou esta tarde o Centro de Reabilitação Pedagógica da Sagrada Família, que recentemente comemorou o seu 75.º aniversário. Integrado no programa comemorativo das Festas de Natal desta instituição, os atletas alvinegros Ruben Macedo, Lucas França, André Sousa e Leonardo Santos, acompanhados pelo analista Rafael Santos, puderam conviver com os utentes deste espaço numa sessão perante uma plateia alegre e repleta de boa disposição.

À instituição foram entregues uma camisola oficial com o nome ‘Sagrada Família’, um cachecol e dois livros ‘Os Mágicos da Choupana’ que estarão a partir de agora disponíveis na biblioteca desta instituição.