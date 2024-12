Élvio Sousa encabeça lista à concelhia JPP do Funchal

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, irá encabeçar a lista do partido às eleições que se realizam brevemente na estrutura da comissão política e coordenadora da concelhia do Funchal.

Élvio Sousa tem vindo a reunir pessoas para preparar a equipa com que o JPP se apresentará às eleições autárquicas de 2025 na capital madeirense, e pretende concluir esse trabalho nos próximos tempos para proceder à apresentação pública de todos os elementos.

Temos vindo a tratar desse assunto com recato, sem alaridos e com muita responsabilidade. O Funchal precisa de um trabalho político de grande proximidade, sabemos da importância estratégica do Funchal para um partido de poder como o JPP e por isso o nosso compromisso com os funchalenses é o de constituir uma equipa competente para trabalhar com afinco em prol do bem-estar e melhoria da qualidade de vida Élvio Sousa, secretário-geral do JPP

"Para passar das palavras aos actos", acerca do trabalho que pretende realizar no Funchal, Élvio Sousa anuncia a criação de um Gabinete de Atendimento Público como forma de "dar expressão à proximidade com o eleitorado, ouvir e registar ideias e sugestões para um futuro programa eleitoral".

Com um ano político de 2025 marcado pela realização de dois actos eleitorais - eleições regionais antecipadas e eleições autárquicas - Élvio Sousa quer "arrumar a casa" para ter o partido à altura dos "importantes desafios políticos" trazidos pelo novo ano.