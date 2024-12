9 de Março é a data mais provável para as Eleições Regionais

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, indicou que a data mais provável para um próximo acto eleitoral regional deverá ocorrer no dia 9 de Março de 2025.

"As eleições têm que ser fixadas no prazo mínimo de 55 dias e no prazo máximo de 60 dias, mas isso depende da data em que o Presidente dissolver a Assembleia. Portanto, há quem fale numa possibilidade de dia 23 de Fevereiro, mas acho difícil. O Domingo a seguir é o Domingo de Carnaval, que também acho uma data difícil para se fazer eleições e, portanto, parece-me que a data mais provável será a 9 de Março", explicou.

A declaração surgiu após a auscultação que realizou ao longo do dia a todos os partidos com assento parlamentar, ocasião onde também informou que irá reunir-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na próxima segunda-feira, no Palácio de Belém.

"Vou pedir para ser recebido pelo senhor Presidente da República, em princípio na segunda-feira, para anunciar a impossibilidade em que me encontro de encontrar uma solução governativa para a Região. Depois caberá ao senhor Presidente da República prosseguir no que entender mais adequado", referiu, acrescentando, que é ao chefe de Estado que cabe a decisão final de dissolver a Assembleia Regional. "Terá que ouvir os partidos e depois ouvir o Conselho de Estado e só depois pode fixar uma data para eleições", esclareceu.