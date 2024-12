Portugal fecha ano em sexto no ranking da FIFA, liderado por Argentina

A seleção portuguesa de futebol manteve hoje ao sexto lugar no ranking da FIFA, classificação que fecha o ano quase inalterada, com a campeã mundial Argentina na liderança.

Na última classificação do ano, as únicas mexidas acontecem apenas a partir da 114.ª posição, ocupada agora pelo Vietname, com uma subida de dois lugares, num período do ano com mais jogos nos países da zona asiática.

A FIFA destaca ainda Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, como a seleção que mais jogos disputou em 2024, num total de 22, entre oficiais e particulares, e que registou a maior progressão ao longo do ano.

Os palancas negras conseguiram durante o ano subir 32 posições, embora em novembro tenham tido uma descida de três lugares.

No top-10 da classificação que fecha o ano, França e Espanha, segundo e terceiro, respetivamente, preenchem o pódio, seguidos de Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Itália e Alemanha.

Os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, continuam na 63.ª posição, enquanto o Azerbaijão, de Fernando Santos, mantém também a 117.ª.

Ranking da FIFA

1. Argentina, 1.867,25 pontos.

2. França, 1.859,78.

3. Espanha, 1.853,27.

4. Inglaterra, 1.813,81.

5. Brasil, 1.775,85.

6. PORTUGAL, 1.756,12.

7. Países Baixos, 1.747,55.

8. Bélgica, 1.740,62.

9. Itália, 1.731,51.

10. Alemanha, 1.703,79.(...)

72. Cabo Verde, 1.328,51.

85. Angola, 1.296,48.

96. Moçambique, 1.232,70.

120. Guiné-Bissau, 1.151,72.

189. São Tomé e Príncipe, 878,09.

193. Macau, 868,79.

197. Timor-Leste, 846,80.