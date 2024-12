Hyundai Bayon: Uma escolha robusta e elegante para circular na estrada

O automóvel que lhe apresentamos esta semana foi considerado, em 2022, o ‘Citadino do Ano’. A marca descreve-o como sendo “pequeno por fora, mas grande por dentro, projetado para causar uma impressão duradoura”. Curioso? Conheça o Hyundai Bayon, o seu próximo carro - disponível no stand do Megamotor.

O veículo é de 2022 e conta com apenas 2 000 quilómetros de rodagem. Fora essa grande vantagem, é indicada como uma viatura espaçosa, confortável, com um bom andamento e económica. Debaixo do capô vamos encontrar, sem grandes surpresas, os mesmos motores já usados por outros modelos da marca. No caso em concreto, temos um motor 1.0 gasolina com turbo de 100 cavalos de potência e caixa automática de velocidades.

Uma palavra ainda para o vasto equipamento de série que equipa o Hyundai Bayon, como as jantes de liga leve, a câmara traseira, os sensores de estacionamento, o computador de bordo, ar condicionado automático, o volante multifunções e por aí fora. A lista é imensa.

Este modelo, na cor cinza, está disponível no Megamotor por 23 900 euros. No entanto, existem opções flexíveis, tais como a possibilidade de financiamento desde 316,82 por mês, sem entrada inicial e, ainda, a possibilidade de retoma mesmo com dívida*. Pode contar também com uma garantia de fábrica até Julho de 2029.

Visite hoje mesmo o stand do Megamotor para ficar a conhecer de perto o que tornou este automóvel o ‘Citadino do Ano’.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.