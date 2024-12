Combates e mortes ainda não acabaram na Síria

Um ataque turco fez 11 mortos, incluindo seis crianças, todos da mesma família, numa aldeia do norte da Síria, numa zona sob administração curda, disse hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres tratou-se de um ataque com um aparelho aéreo não tripulado ('drone').

"Onze civis, incluindo seis crianças, todos membros da mesma família, foram mortos num ataque de um 'drone' turco perto de Ain Issa, a norte de Raqa, em zonas controladas pela administração autónoma curda", afirmou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), numa altura em que os combatentes curdos sírios tentam repelir os ataques de grupos armados apoiados por Ancara.

O ataque turco ocorre pouco depois de a oposição síria ter declarado Damasco "livre" do Presidente Bashar al-Assad, após 12 dias de ofensiva de uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia.