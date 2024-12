Região dispõe de 5 mil licenças de Alojamento Local

Existem 5 mil licenças de Alojamento Local e “a média de estadia é de 4 a 5 noites”. Os números são avançados pelo presidente da Mesa da Secção de Alojamento Local da ACIF-CCIM, João Abel Lucas que rejeita que os problemas de falta habitação esteja directamente ligado à oferta do Alojamento Local.

Os dados foram revelados na conferência 'Pensar Futuro', que decorre no salão nobre da Câmara do Funchal.

O responsável da Câmara do Comércio considera que a nova legislação vem melhorar as restrições e louva as alterações que foram introduzidas mas aconselha à autarquia que aproveite a oportunidade para regular.

A iniciativa têm como objectivo reflectir sobre o quadro actual, bem como definir estratégias deste ramo de actividade. Mas mais do que analisar, importa examinar causas e aferir os impactos para a economia, ademais visa definir estratégias que contribuam para uma sustentabilidade do negócio ou abram horizontes a quem deste sector investe parte do seu tempo.

A temática ganha actualidade depois de a Câmara Municipal ter decidido exercer o poder regulamentar sobre o alojamento local. A decisão surge após legislação nacional, em vigor desde o dia 1 de Novembro, que concede um prazo de 12 meses para que os municípios optem por regulamentar este sector de forma autónoma ou sigam as diretrizes nacionais.