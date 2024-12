Salão Nobre acolhe sessão ‘Pensar o Futuro’ do Alojamento Local no Funchal

Arrancou, na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, a terceira conferência ‘Pensar o Futuro’, aberta ao público, um ciclo de debates promovido pelo DIÁRIO em parceria com o município do Funchal. Depois do Trânsito e Mobilidade e o Ruído, desta feita, a temática incidirá sobre Alojamento Local.

A iniciativa tem como objectivo reflectir sobre o quadro actual, bem como definir estratégias deste ramo de actividade. Mas mais do que analisar, importa examinar causas e aferir os impactos para a economia, ademais visa definir estratégias que contribuam para uma sustentabilidade do negócio ou abram horizontes a quem deste sector investe parte do seu tempo.

A temática ganha actualidade depois de a Câmara Municipal ter decidido exercer o poder regulamentar sobre o alojamento local. A decisão surge após legislação nacional, em vigor desde o dia 1 de Novembro, que concede um prazo de 12 meses para que os municípios optem por regulamentar este sector de forma autónoma ou sigam as diretrizes nacionais.

A regulamentação é fundamental não apenas para a reabilitação urbana, mas também para o futuro da habitação e da actividade económica da cidade. Desta conciliação de interesses deve ser a Câmara Municipal do Funchal a exercer a sua estratégia em cada momento. Ao exercer o direito de regulamentar, a autarquia garante a adaptação das regras às especificidades da cidade.

Esta conferência/debate, moderada pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO, está a ser transmitida na TSF Madeira e no canal 294 da NOS Madeira, e com projecção no dnoticias.pt e na edição impressa do DIÁRIO. Conta com a participação, como oradores convidados entre eles, Isabel Brazão, directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal, o presidente da Mesa da Secção de Alojamento Local da ACIF-CCIM, João Abel Lucas, o gestor hoteleiro André Barreto, além de outros oradores que já confirmaram a sua inscrição.