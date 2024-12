‘Casa cheia’ para Pensar o Futuro ‘sem’ Ruído

O Ruído é o tema da conferência/debate 'Pensar o Futuro' em análise esta segunda-feira, a partir das 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, no edifício dos Paços do Concelho.

O evento promovido pelo DIÁRIO, mais que abordar as causas e os impactos do ruído para a comunidade e para a economia funchalense, pretende escrutinar estratégias que possam mitigar problemas ou mesmo contribuir para possíveis soluções.

Tema que desperta atenções, a julgar pela significativa presença de cidadãos na Sala da Assembleia Municipal.

Esta conferência/debate, a ser transmitida na TSF Madeira e no canal 294 da NOS Madeira, e com reflexo no dnoticias.pt e na edição impressa do DIÁRIO, conta com a participação, como oradores convidados, do psicólogo e director da UCAD - Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências, Nelson Carvalho, do representante dos moradores da Zona Velha, Martinho Correia, e de empresários madeirenses do ramo da animação nocturna, nomeadamente Dário Silva, do Grupo Café do Teatro.

A conferência/debate é moderada pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO.