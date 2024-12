Serviços de segurança detêm alegados espiões russos que procuravam F-16

Os serviços de segurança ucranianos(SBU) afirmaram hoje ter detido membros da "maior rede de agentes russos", alegadamente responsáveis pela espionagem de aeródromos militares ucranianos aptos a receber aviões militares F-16.

"O serviço militar de contraespionagem do SBU neutralizou uma vasta rede" composta por 12 'agentes russos e seus informadores', declarou o SBU em comunicado.

Kiev recebeu o seu primeiro lote de caças F-16, de conceção americana, no início de agosto, depois de ter solicitado estes aviões durante dois anos para ajudar a intercetar os mísseis russos, mas a sua localização está a ser mantida em segredo.

Os alegados agentes russos operavam em cinco regiões do sul e do leste do país para descobrir a localização de "aeródromos militares secretos" que poderiam receber F-16, segundo a mesma fonte.

Para além de observarem os F-16, os suspeitos terão espiado "posições de tiro para sistemas de defesa aérea", bem como a localização de empresas que produzem equipamento de guerra eletrónica para combater os drones russos.

O SBU publicou imagens de quatro homens detidos, com os rostos desfocados, assinalando que alguns deles eram desertores do exército ucraniano que estavam detidos. Os detidos podem ser condenados a penas entre oito anos e prisão perpétua.

As tropas russas, mais numerosas e mais bem equipadas, prosseguem o seu avanço na frente oriental apesar da ofensiva ucraniana na Rússia, na região de Kursk, e da recente autorização do Presidente norte-americano, Joe Biden, para a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território.