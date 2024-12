Museu da Baleia promove II Minimaratona de Leitura do livro Moby Dick

O Museu da Baleia da Madeira (MBM) realiza a segunda edição da Minimaratona de leitura da obra Moby-Dick, de Hermann Melville, em língua portuguesa, no dia 4 de Janeiro, pelas 19 horas.

Trata-se de uma iniciativa integrada na 29.ª maratona de leitura desta obra, na versão original, a ter lugar no New Bedford Whaling Museum e a 7ª edição em que a leitura é realizada em língua portuguesa, numa versão curta, de aproximadamente quatro horas, adaptada por Tiago Patrício e Pedro Alves.

A Minimaratona junta vários parceiros de diferentes lugares que em simultâneo efectuam a leitura desta obra literária representativa da baleação. São parceiros desta iniciativa, para além do Museu da Baleia da Madeira, o New Bedford Whaling Museum, dos Estados Unidos da América, o Museu de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira, Açores, o Observatório do Mar dos Açores, Ilha do Faial, a Universidade Nova de Lisboa, a Biblioteca Nacional de Cabo Verde e o Museu Marítimo de Sesimbra.

Moby Dick é uma obra de 1851 que narra a viagem do navio baleeiro 'Pequod' e as atribulações da sua tripulação, cujo capitão pretende destruir um mítico cachalote branco que, num confronto anterior, lhe arrancara uma perna. A história combina ficção com a realidade ao incorporar trechos informativos sobre a caça à baleia e o processamento dos produtos dela extraídos, associados a uma dimensão alegórica que revela os extremos da ambição humana e a batalha entre a razão e o instinto animal.

Estão abertas as inscrições para participar na Minimaratona, para ler um excerto do livro (2 a 3 minutos aproximadamente). As inscrições podem ser realizadas aqui.