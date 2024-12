Museu Quinta das Cruzes organiza visitas temáticas

O Museu Quinta das Cruzes, espaço promove, nos próximos dias 18 de Dezembro e 7 de Janeiro, duas visitas temáticas.

Sob o tema 'Testemunhos da Natividade', estas visitas têm como destaque quatro peças da colecção do Museu Quinta das Cruzes com representação alusiva ao tema da Natividade, iniciando-se no Tríptico em marfim do século XIX com cenas dedicadas à vida da Virgem, a pintura a óleo 'Virgem com o Menino e São José' do século XVII, a pintura a óleo sobre madeira 'Adoração dos Reis Magos' do século XVI e culminando com a Maquineta ou Caixa de Presépio do século XIX que sintetiza as cenas que compõem a história da Natividade com a representação de cenas do quotidiano, tipicamente integradas nas tradicionais lapinhas madeirenses.

As visitas destinam-se ao público adulto, decorrem às 15h30 e têm a duração de 45 minutos. A participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através de formulário online https://forms.gle/Jn9vZRWk4mTL8uic8.

Como alternativa, os interessados poderão entrar em contacto através do telefone 291 1740 670 e/ou pelo correio eletrónico [email protected].