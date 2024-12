Mostra de Iguarias Tradicionais de Natal animou Fajã do Penedo

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, marcou presença na 17.ª edição da Mostra de Iguarias Tradicionais de Natal, que decorreu na Fajã do Penedo, em Boaventura. O evento, organizado pela Casa do Povo da Boaventura, celebra as tradições gastronómicas típicas desta época festiva e conta ainda com animação musical para os visitantes.

Na ocasião, Marco Caldeira destacou o papel fundamental das Casas do Povo no desenvolvimento das comunidades locais, sublinhando a importância do trabalho realizado ao longo dos anos. “É importante salientar o trabalho das Casas do Povo. Constituem um importante pilar no meio onde estão localizadas e perpetuam as nossas tradições. Esta iniciativa é bem um exemplo disso onde a existência de uma Casa do Povo vem dar outro sentimento a esta altura de Natal. Todos ficam a ganhar”, afirmou.

Enalteceu ainda o contributo específico da Casa do Povo da Boaventura, uma das mais antigas da Região, na preservação e promoção da cultura e gastronomia tradicionais. Marco Caldeira reconheceu o esforço da instituição em dinamizar actividades que favorecem a inclusão e o bem-estar da população local.