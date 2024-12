Bruno Costa garante “uma equipa confiante” no jogo com o Benfica

Bruno Costa deverá ser uma das apostas do técnico do Nacional, Tiago Margarido, para o jogo de quinta-feira com o Benfica, partida em atraso da oitava jornada da I Liga e que está marcada para as 18 horas no Estádio da Madeira.

Titular na última jornada com o Moreirense, o antigo médio do FC Porto garante que a equipa alvinegra vai apresentar-se confiante na recepção aos encarnados.

“Podem esperar uma equipa confiante ao mesmo nível deste último jogo com o Moreirense, confiantes com bola e muita unida quando estiver sem a posse de bola. Esperamos um jogo interessante e com dificuldades para ambas as partes". O médio nacionalista não se alongou, contudo, em comentários em relação à equipa orientada por Bruno Lage. "Sabemos que vai ser um jogo difícil como todos são neste campeonato, mas estamos a trabalhar para conseguir o melhor resultado possível".