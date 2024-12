PJ e Guardia Civil espanhola desmantelam rede de tráfico de droga e detêm 8 suspeitos

A Polícia Judiciária desmantelou nos últimos meses, juntamente com a Guardia Civil, uma rede de tráfico de droga que permitiu a detenção de oito pessoas em Espanha e à apreensão de 350 quilos de cocaína.

Numa nota hoje divulgada, a PJ adianta que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e a Guardia Civil espanhola conseguiram desmantelar uma rede criminosa dedicada "à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu por via marítima".

A PJ concluiu durante a investigação, denominada por operação "Calypso -- Guanacaste", que a droga era transportada num contentor marítimo e entrou em Portugal através do porto de Setúbal.

No interior do contentor, refere a PJ, era transportado legalmente yuca (uma planta nativa da América Central e do Sul) triturada e congelada e a cocaína encontrava-se escondida no gelo, no interior das embalagens da mercadoria lícita, envolta em película de plástico.

"No âmbito da troca de informação e no quadro da cooperação policial internacional, foi possível recolher, tratar e analisar, em estreita cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, informação sobre o contentor suspeito, com a finalidade de proceder ao seu acompanhamento até ao seu destino final, na zona de Sevilha, e proceder à detenção dos principais responsáveis pela importação da droga para o continente europeu", explica a PJ.

De acordo com a Judiciária, a investigação sobre esta rede iniciou-se na sequência de troca de informação no quadro do Global Drug Intelligence Network, um projeto-piloto financiado pela União Europeia, do qual a PJ faz parte e que visa reforçar e tornar mais ágil o intercâmbio de informação operacional entre diversos países, no domínio do combate ao tráfico de estupefacientes em larga escala.

As investigações prosseguem para apurar os contornos e eventuais ligações desta rede criminosa.