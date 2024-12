Ministro dos Refugiados afegão morreu numa explosão em Cabul

O ministro dos Refugiados e Repatriamento afegão, Khalil Ur-Rahman Haqqani, morreu hoje numa explosão que ocorreu nas instalações do seu Ministério em Cabul, disse uma fonte governamental à agência de notícias AFP.

"Ocorreu uma explosão no Ministério dos Refugiados e podemos confirmar que o ministro Khalil Ur-Rahman Haqqani morreu", declarou a fonte, sem dar mais pormenores.

"Outros colegas" morreram na explosão, que não foi ainda reinvindicada, acrescentou a fonte.

Na rede social X, o Ministério indicou que nos últimos dias foram realizados 'workshops' de formação nas suas instalações.

O ministro - alvo das sanções norte-americanas e que nunca aparece sem uma arma automática na mão - é tio do influente ministro do Interior afegão, Sirajuddin Haqqani.

O seu irmão, Jalaluddin Haqqani, fundou o poderoso grupo Rede Haqqani, acusado de ter cometido alguns dos ataques mais violentos perpetrados pelos talibãs no Afeganistão durante os anos que separaram os seus dois períodos no poder, entre 2001 e 2021.

Desde que as autoridades talibãs regressaram ao poder, em agosto de 2021, o número de bombardeamentos e ataques diminuiu no Afeganistão, mas os 'jihadistas' e a fação regional do grupo Estado Islâmico (EI) continuam a realizar ataques, especialmente contra funcionários e edifícios das autoridades talibãs.