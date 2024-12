Sindicato dos Jornalistas recebido pelo Governo na 5.ª feira sobre Trust in News

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) vai reunir-se na quinta-feira com o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, para discutir a situação na Trust in News (TiN), anunciou hoje a estrutura sindical.

A dona da Visão, Jornal de Letras, Exame, entre outros, está em insolvência e tem assembleia de credores marcada para 29 de janeiro.

"Os 17 títulos da TiN são demasiado importantes no panorama da comunicação social portuguesa para se baixar os braços", refere o SJ, em comunicado.

A estrutura sindical acredita "que é possível encontrar uma solução que mantenha as publicações e garanta os postos de trabalho das cerca de 150 pessoas empregues pelo grupo e de que o executivo pode contribuir para a resolução do grave problema que afeta esta empresa".

O SJ "entende que o Governo tem o dever de contribuir para uma solução que viabilize os títulos da TiN".

Uma vez que o Estado é o principal credor, "acreditamos que se possa encontrar, na assembleia de credores de dia 29, uma via que permita manter os títulos e garantir os salários de quem trabalha há mais de um ano sem garantia de futuro e com atrasos de meses nos vencimentos".

Nas várias reuniões com o Governo este ano sobre o Plano de Ação para a Comunicação Social, "o SJ alertou para a degradação da situação da TiN e para a necessidade de se atender a este problema. Com a declaração de insolvência, há menos margem de manobra, mas o SJ recorda, tal como disse aos governantes nas várias ocasiões, que o Estado, através da Segurança Social e da Autoridade Tributária, é detentor de mais de 50% dos créditos, tendo reprovado o Plano Especial de Revitalização [PER], que foi aprovado pelos outros principais credores, pelo que acreditamos que ainda haverá um caminho".

A reunião com o Governo está marcada para quinta-feira, às 11:00. No sábado, o SJ reúne-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, sobre o mesmo tema.

"Acreditamos que o mais alto magistrado da nação, uma pessoa com uma grande ligação e passado na comunicação social, poderá contribuir para sensibilizar a sociedade civil para a necessidade de preservar estes títulos, de indiscutível importância para o jornalismo português", salienta o sindicato.

"O SJ alertou também os grupos partidários com assento parlamentar para a situação da TiN. Uma iniciativa que mereceu acolhimento na Assembleia da República, que por requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) e do grupo parlamentar do Livre (L) agendou uma audiência para o próximo dia 18 de dezembro, pelas 11:00, na comissão de Cultura, Desporto, Juventude e Comunicação Social", adianta.

O tribunal nomeou ainda a Comissão de Credores, que tem como membros efetivos o Instituto da Segurança Social, Autoridade Tributária, Impresa Publishing, Novo Banco e Representante dos trabalhadores a indicar pela Comissão de Credores.

Os CTT e o BCP são membros suplementes desta Comissão.