Nova Assembleia segura até Maio de 2026

A notícia que faz a manchete na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que a nova Assembleia está segura até Maio de 2026. Devido aos prazos legais, o parlamento que sair de umas eventuais eleições antecipadas vai estar em funções pelo menos um ano. O Executivo que tomar posse terá todas as condições para ‘sobreviver’ no mesmo período.

Com grande destaque na primeira, com uma foto de um automóvel a ocupar a página em toda a sua largura, dizemos-lhe que o incentivo de 6,1 milhões já permitiu a compra de mais de 1.800 eléctricos. O programa de estímulo à mobilidade eléctrica, lançado em 2019, levou à redução de 3 mil toneladas de CO2 nos primeiros 5 anos. Ainda neste âmbito, fique a saber que ontem houve a apresentação, no Funchal, do novo Renault 5 E-Tech 100% eléctrico.

Nesta edição, há quem defenda a “regulação pública” para equilibrar o imobiliário. A arquitecta e política Helena Roseta, que participou em iniciativa do JPP na ALM, falou disso e de outros aspectos relacionados com o tema, em entrevista ao DIÁRIO.

Do incentivo eleitoral à desvalorização. Foi de formas díspares que os partidos analisaram os resultados da sondagem de ontem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M. E no âmbito da actual crise política, os socialistas, preocupados, tecem críticas a Cafôfo.

Por fim, a fechar os destaques da primeira página, abordamos as previsões do tempo para os próximos dias, dizendo-lhe que a chuva e o vento forte regressam depois do frio.

