Carlos Fernandes mostra o "terror" do maior centro de tortura da América Latina

'El Helicoide" (na foto) é o "maior centro de tortura da América Latina", foi apresentado aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira por Carlos Fernandes que referiu uma longa lista de presos políticos, torturados, humilhados e assassinados pela ditadura da Venezuela.

No 'Helicoide', onde está a maioria dos mais de 2.500 presos políticos, a tortura é diária e a morte é algo comum entre os presos.

O deputado do PSD referiu o caso de ex-deputados, defensores dos direitos humanos e opositores do regime que foram presos, sem julgamento e "enfiados" no "centro de tortura".

Um dos casos referidos foi o do coronel Juan Francisco dos Ramos, descendente de madeirenses, condenado a 30 anos de prisão, num julgamento em que nem o seu advogado esteve presente e que está preso numa cela sem luz e com todos os contactos controlados.

Carlos Fernandes, também ele um opositor ao regime de Maduro e que foi perseguido, conheceu várias das vítimas da ditadura que descreveram o "terror" das prisões da Venezuela.