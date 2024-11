Inevitavelmente a incerteza que paira sobre a proposta de orçamento regional para 2025 também esteve presente na intervenção do presidente do Governo regional por ocasião da cerimónia de apresentação da Associação Turismo do Monte.

Perante sala cheia, Miguel Albuquerque relembrou que este é um “momento muito importante para a Madeira” bem patente no crescimento do PIB, cujas estimativas apontam que este ano irá superar os 7.121 milhões de euros, o que reforça a confiança que “mantendo este rumo de estabilidade política e crescimento, vamos atingir em 2025 um PIB na ordem dos 7.500 milhões de euros”.

Números nunca antes vistos que servem para reforçar o apelo para que seja garantida estabilidade governativa, a começar pela aprovação do orçamento e a retirada ou reprovação da moção de censura, por entender que só assim é garantida “previsibilidade”, condição determinante para os agentes económicos, caso contrário poderão advir “consequência nefastas”.

Daí o aviso dirigido à oposição: “Querem brincar aos partidos, vão para o parque infantil e tomem conta do baloiço”.