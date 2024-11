Santana vai avançar com auditoria às contas da ARM

O município de Santana vai avançar com uma proposta de auditoria às contas da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Santana manifestou a intenção durante a reunião da Intermunicipal da Associação de Municípios da Região. Gabriel Faria confirmou a diligência aos jornalistas.

O autarca que substituiu Dinarte Fernandes também esteve presente na reunião com a secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas é de opinião que os madeirenses devem saber se a empresa presidida por Amílcar Gonçalves “está a ser bem gerida”.

“Não temos dúvidas, sabemos que houve aumentos com energia e com aumentos dos salários, mas queremos ver se as nomeações e outras situações levam a estes aumentos ou se é necessário reduzir custos”, justificou a diligência que irá formalizar.

Antes destas declarações, a secretária regional com a tutela da empresa afirmara ao DIÁRIO desconhecer que o concelho de Santana iria propor uma auditoria no entanto mostrou-se tranquila e até achou positivo que fosse feito.