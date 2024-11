Brício Araújo destaca o trabalho do PSD-M no Orçamento do Estado

"Não brincamos em serviço", é a garantia dada por Brício Araújo, na intervenção de abertura da sessão plenária, em que analisou o trabalho desenvolvido nas negociações do Orçamento de Estado para 2025.

O deputado social-democrata reconhece que a primeira versão do OE2025 "não era boa para a Madeira porque não reflectia as principais obrigações e compromissos do Estado".

O PSD-M, sublinha, "reagiu" e mostrou que, para defender a Região "é capaz de lutar contra o PSD nacional".

Neste momento, garante, "o PSD trabalhou e conseguiu" vários resultados como uma transferência extraordinária de 50 milhões de euros para a Madeira, "acima do corte do Fundo de Coesão".

A alteração do regime do Centro Internacional de Negócios até Dezembro de 2026, os subsistemas de saúde e a garantia de revisão da lei das finanças regionais, nomeadamente na capitação do IVA, foram outros destaques.

Brício Araújo também assegurou que serão desenvolvidas negociações para garantir uma linha de ferry entre a Madeira e o continente.