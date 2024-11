Com Lina Pereira na bancada dos convidados, coube a Paulo Alves inquirir o comandante dos Bombeiros de Santa Cruz, em nome do JPP. O deputado quis a opinião sobre como decorreu o combate fora do Curral das Freiras, mas Leonardo Pereira não o quis fazer.

O comandante de bombeiros preferiu acentuar a insuficiência de medidas a montante, como as faixas de gestão de combustíveis, a actuação dos municípios, entre outros.

Paulo Alves também questionou pela ausência de reuniões de avaliação, passados três meses dos eventos. Ao que Leonardo Pereira respondeu afirmativamente. “Não acho admissível que até agora não se tenha debatido estas questões.”

Hugo Nunes foi quem, pelo Chega, questionou o comandante dos Bombeiros de Santa Cruz.

Perante as questões deste deputado, o comandante insistiu na necessidade de a Madeira se adaptar ao combate a fogos de quinta geração, o que, em sua opinião, os bombeiros da Região ainda não estão devidamente capacitados.