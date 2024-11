ADN recorda que "o 25 de Novembro de 1975 foi o momento em que a democracia e os valores de pluralismo triunfaram"

"O ADN – Alternativa Democrática Nacional não esquece os nossos heróis e, por isso, celebramos esta importante data hoje com um panfleto, onde, principalmente para os nossos jovens, podem ver relatada a conquista da liberdade e a luta contra a ditadura que o PCP e a extrema-esquerda quiseram impor aos portugueses", começa por dizer o partido em nota emitida à imprensa.

O partido "recorda que o 25 de Novembro de 1975 foi o momento em que a democracia e os valores de pluralismo triunfaram".

"Foi o dia da vitória da liberdade sobre a desordem, da democracia sobre qualquer forma de autoritarismo, trazendo equilíbrio, liberdade e estabilidade à jovem democracia portuguesa", acrescentou.

Após o 25 de Abril de 1974, o PCP e a extrema-esquerda quiseram impor uma nova ditadura em Portugal, tentando-o, através do PREC - Processo Revolucionário em Curso, que tinha como características principais a nacionalização de grandes empresas, bancos, transportes e indústrias estratégicas e a chamada Reforma Agrária, onde, principalmente no sul do país, os trabalhadores agrícolas, ocuparam terras". ADN

O ADN "recorda que no período anterior ao 25 de Novembro existiram assassinatos, prisões arbitrárias, greves, manifestações e ocupações da propriedade privada constantes e havia uma radicalização e instabilidade tanto política quanto económica2.

E acrescenta: "O PREC, finalmente, terminou no dia 25 de Novembro de 1975, quando forças moderadas lideradas por heróicos militares conseguiram controlar as alas mais radicais dentro das Forças Armadas e consolidar um caminho democrático. Esse desfecho permitiu que Portugal iniciasse o processo de estabilização política e económica que levaria à Constituição de 1976 e à integração do país na União Europeia, anos mais tarde".

O ADN - Madeira "espera que este dia continue a inspirar-nos a preservar os valores da democracia, da liberdade e da solidariedade". E conclui: "Porque Portugal não é feito apenas de momentos históricos, mas da união e do esforço de todos nós, em cada dia das nossas vidas".