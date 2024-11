Chumbada proposta da AD que eliminava obrigação de declarar activos de offshores

A proposta do PSD e CDS-PP que pretendia revogar a obrigação de declarar em IRS os rendimentos não englobados de valor superior a 500 euros e os ativos detidos em offshores foi hoje chumbada no parlamento.

A iniciativa, que tinha sido apresentada pelos partidos que formam a coligação AD (PSD e CDS-PP) como proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), foi rejeitada com a junção do voto contra do PS, PCP, BE, Livre e PAN e a abstenção do Chega.

Em causa estava a eliminação de uma norma do IRS que obriga ao reporte dos rendimentos sujeitos a taxas liberatórias não englobados e os rendimentos não sujeitos a IRS, quando superiores a 500 euros e ainda os ativos detidos em países, territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável -- vulgarmente referidos como offshores.

Na justificação da medida, PSD e CDS-PP referia que estes elementos informativos "são destituídos de qualquer relevância para efeitos da liquidação do IRS, ao mesmo tempo que implicam uma duplicação de informação que a AT já recebe seja através das declarações de terceiros".

O debate e votação na especialidade do OE2025 iniciou-se hoje e termina no dia 29 com a votação final global do documento.