Faz todo o sentido o feriado da Autonomia além do Dia da Região

A Estrutura de Missão das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia, liderada por João Cunha e Silva, propõe à Assembleia Legislativa da Madeira a consagração do dia 2 de Abril como feriado regional: Dia da Autonomia.

Proposta que conta com o apoio do Governo Regional e em especial de Miguel Albuquerque, que mais que concordar “apoia 100 % termos o feriado da Autonomia – 2 de Abril - para além do Dia da Região – 1 de Julho. Acho que faz todo o sentido”, reforça.

A data de 2 de Abril para ser assinalado como Dia da Autonomia marca a aprovação da Constituição de 1976, que reconheceu a autonomia político-administrativa dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, atribuindo-lhes estatutos próprios e órgãos de governo, num reflexo do processo democrático iniciado após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

Sendo a “autonomia política a maior conquista histórica da Madeira”, no entender de Albuquerque, que elogia o trabalho liderado por João Cunha e Silva, “tudo se encaminha para termos umas boas celebrações dos 50 anos [da Autonomia] com todas as sensibilidades regionais e áreas de intervenção social, económica e política da Madeira a comungar este espírito de celebração”.

Só não sabe se os membros da Estrutura de Missão das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia irão ser remunerados, embora admita que a maioria da direcção executiva preste “trabalho gracioso”. Ainda assim “o que a Comissão decidir, nós apoiamos”, tal e qual é a disponibilidade “para apoiar os eventos que a Comissão decidir realizar” afirmou à margem de visita à Escola Bartolomeu Perestrelo.