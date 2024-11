Zelensky pede a aliados para tomarem medidas sobre militares norte-coreanos na Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou hoje aos seus aliados para pararem de "espiar" e a tomarem medidas concretas antes que as tropas norte-coreanas destacadas na Rússia cheguem ao campo de batalha.

Zelensky levantou hoje a possibilidade de um ataque preventivo ucraniano contra os campos onde as tropas norte-coreanas estão a ser treinadas e disse que Kiev conhece a sua localização, mas lembrou que a Ucrânia não pode fazê-lo sem a permissão dos aliados para usar armas de longo alcance fabricadas no Ocidente, noticiou a agência Associated Press.

"Mas em vez disso (...) a América está a observar, a Grã-Bretanha está a observar, a Alemanha está a observar. Todo mundo está apenas à espera que os militares norte-coreanos também comecem a atacar os ucranianos", argumentou Zelensky, numa publicação feita sexta-feira na rede Telegram.

A administração norte-americana, presidida por Joe Biden, disse na quinta-feira que cerca de 8.000 soldados norte-coreanos estão agora na região russa de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia, e preparam-se para ajudar o Kremlin na luta contra as tropas ucranianas nos próximos dias.

Hoje, os serviços de informações militares ucranianos revelaram que mais de 7.000 norte-coreanos com equipamento e armas russas foram transportados para áreas próximas da Ucrânia.

Líderes ocidentais descreveram o envio de tropas norte-coreanas como uma escalada significativa que também poderá abalar as relações na região Indo-Pacífico e abrir a porta a transferências de tecnologia de Moscovo para Pyongyang que poderiam aumentar a ameaça representada pelo programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte.

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, reuniu-se com seu homólogo russo em Moscovo na passada sexta-feira.

Líderes ucranianos insistem que precisam de permissão para usar armas ocidentais para atacar depósitos de armas, campos de aviação e bases militares longe da fronteira, para motivar a Rússia a procurar a paz.

O Presidente russo, Vladimir Putin, alertou em 12 de setembro que a Rússia estaria "em guerra" com os EUA e os países da NATO se a utilização desse armamento fosse aprovada.