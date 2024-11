Donald Trump já começou a receber relatórios de segurança nacional dos EUA

O futuro presidente dos EUA, Donald Trump, já começou a receber relatórios de informação e segurança nacional enquanto aguarda a transição de poderes, que terminará a 20 de Janeiro com a sua tomada de posse.

De acordo com o jornal The Washington Post, as sessões sobre informação classificada estão a ser conduzidas pelo gabinete do director Nacional de Informações, que supervisiona o trabalho de várias agências, incluindo a CIA.

Trump começou a receber estes relatórios poucos dias depois de ter vencido as eleições de 05 de Novembro, de acordo com fontes do jornal norte-americano, seguindo uma tradição que remota a 1952.

Durante a campanha eleitoral, o então candidato republicano recusou participar em 'briefings' de serviços de informações, alegando que temia ser acusado pelos democratas de divulgar segredos confidenciais.

"Eles chegam, oferecem-me um 'briefing' e, dias depois, provocam uma fuga de informação e dizem que fui eu o culpado", explicou Trump, numa entrevista ao jornal britânico Daily Mail, em Agosto.

Trump, que já foi presidente dos EUA entre 2017 e 2021, tem algum historial de manuseamento incorreto de informações confidenciais.

Em 2017, pouco depois de ter assumido o cargo, revelou documentos confidenciais de um teste de míssil balístico norte-coreano durante um jantar com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, enquanto os convidados tiravam fotografias aos líderes.

Depois de deixar a Casa Branca, Trump levou centenas de documentos confidenciais para a sua mansão privada em Mar-a-Lago, Florida, que se recusou a devolver às autoridades, razão pela qual foi acusado num processo criminal num tribunal federal.