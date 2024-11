Trabalhar para uma empresa armadora visa não só a parte técnica como a hotelaria

A SunStone é uma empresa armadora com navios de passageiros, fundada em 1990. Os navios de expedição são a especialidade da empresa. Actualmente a companhia tem 12 navios, 9 deles com bandeira portuguesa. Um navio está a ser construído e terá bandeira madeirense.

O Seminário ‘Um Mar de Oportunidades’ está a decorrer na Gare Marítima do Porto do Funchal, dando a conhecer as profissões ligadas ao oceano, num evento organizado pela WISTA, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, inserido no Dia Nacional do Mar. Na plateia estão cerca de 80 alunos de ensino profissional.

O ‘Ocean Explorer’ esteve na Madeira cerca de 10 dias, mas actualmente encontra-se na Antártida.

A empresa referiu que, além da parte técnica, há ainda a componente de hotelaria, que oferece uma enormidade de oportunidades.