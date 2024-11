Sindicato manifesta "a sua total discordância" quanto ao prolongamento dos horários de trabalho no comércio durante o Natal

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal - Delegação do Funchal manifesta "a sua total discordância" quanto ao prolongamento dos horários de trabalho no sector do comércio durante quadra natalícia.

No seu entender, o comércio "já pratica actualmente horários de trabalho extensos" e os ritmos de trabalho são "intensos", além dos "baixos salários".

O sindicato revela que irá recorrer à ARCT caso haja esse prolongamento na quadra do Natal, "de modo a que seja fiscalizado e exigido o cumprimento da Lei e do CCT no que respeita ao trabalho extraordinário, nomeadamente o registo do trabalho extraordinário, o pagamento e o direito ao descanso compensatório".