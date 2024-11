UGT apela aos partidos políticos por responsabilidade na gestão da situação da Região

A UGT Madeira, dada a actual situação política na Região, apela aos partidos a um grau elevado de responsabilidade, "que deve ser devidamente medido, dado os constrangimentos e efeitos futuros para os madeirenses". No entanto, refere que dispõe de " um acordo de concertação assinado pela UGT Portugal e pelos Parceiros Sociais na República do qual se sentirá os seus efeitos na Região.

Numa reunião do Conselho Geral da União Geral de Trabalhadores, saiu uma resolução onde refere que a situação política regional reveste-se de um grau elevado de incertezas. "Perante uma moção de censura, que sendo aprovada, poderá pôr em causa a governabilidade nos próximos meses, estamos naturalmente apreensivos", refere.

Acrescenta, por isso, que muitas das matérias reivindicativas da UGT Madeira, como seja as matérias de redução de impostos, os aumentos do complemento regional ao Salário Mínimo Mensal Garantido, entre tantas outras políticas, poderão ser adiadas.

"Com a continuidade da guerra na Europa e no Médio Oriente, a que se pode aliar os efeitos da recente eleição nos USA, as políticas económicas e sociais, no espaço da União Europeia, poderão ser instáveis e atravessar algum arrefecimento, criando efeitos recessivos com consequências no emprego e nos salários", indica.