Biden elogia cooperação entre EUA, Japão e Coreia do Sul perante ameaça de Pyongyang

O Presidente Joe Biden elogiou na sexta-feira a cooperação entre a Coreia do Sul, o Japão e os EUA no combate ao que descreveu como uma "cooperação perigosa e desestabilizadora da Coreia do Norte com a Rússia".

Biden falou no início de um encontro no Peru com o Presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.

Este encontro decorreu perante preocupações crescentes sobre o aumento da parceria militar da Coreia do Norte com a Rússia e a cadência acelerada de testes de mísseis balísticos de Pyongyang.

A reunião à margem da cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, em inglês) no Peru ocorreu ainda no momento em que a Coreia do Norte envia milhares de tropas para a Rússia para ajudar Moscovo a tentar recuperar terras na região fronteiriça russa de Kursk, que a Ucrânia capturou no início deste ano.

"Estou orgulhoso de quão longe chegámos. Seja qual for o problema, enfrentámo-lo juntos", vincou Biden.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, ordenou uma série de testes de mísseis balísticos antes das eleições norte-americanas.

Os responsáveis da Casa Branca estão preocupados com a possibilidade de Pyongyang realizar ações mais provocatórias antes da tomada de posse do presidente eleito, Donald Trump, e dos primeiros dias da sua administração.

Biden está numa visita de seis dias à América Latina para as últimas grandes cimeiras internacionais da sua presidência. Após a APEC terá uma reunião no Brasil de líderes do G20, grupo dos vinte países mais industrializados do mundo.

O democrata participou numa reunião informal com outros dirigentes da APEC na sexta-feira, dia em que tem também uma reunião com a Presidente do Peru Dina Boluarte. Apertou também a mão aos líderes da Tailândia e do Vietname.

Pouco antes do início da reunião trilateral, Biden e Ishiba, do Japão, encontraram-se frente a frente. Foi a primeira reunião entre os líderes desde que Ishiba assumiu o cargo. Os líderes falaram por telefone em 01 de outubro, logo após a tomada de posse do primeiro-ministro.