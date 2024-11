Açorianos com Cartão Interjovem têm viagens interilhas em Dezembro a 21 euros ida e volta

Os jovens açorianos que sejam titulares do Cartão Interjovem vão poder realizar, em dezembro, viagens aéreas interilhas a 21 euros ida e volta, e a 15 euros apenas de ida, revelou hoje o executivo regional.

A campanha especial de Natal do Cartão Interjovem, dinamizada pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional da Juventude, é válida para viagens operadas pela companhia aérea açoriana Sata Air Açores entre os dias 01 e 31 de dezembro, segundo um despacho da tutela publicado hoje em Jornal Oficial.

A secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, citada numa nota de imprensa, refere que a campanha visa "reforçar as vantagens associadas à titularidade do Cartão Interjovem numa época em que se regista uma maior mobilidade dos jovens, designadamente dos jovens estudantes que regressam à sua ilha de origem para passar a quadra natalícia".

"O Cartão Interjovem está hoje renovado e oferece mais vantagens, pelo que o nosso desafio é o de reforçar cada vez mais os benefícios associados à sua titularidade porque isso vai significar mais oportunidades para os jovens, também ao nível da mobilidade dentro da região", refere.

O executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM acrescenta na nota que este ano foram vendidos 750 cartões Interjovem.

"No total, estão emitidos na região, desde 2021, mais de 2.350 cartões Interjovem, num investimento global, até à data, de mais de 150 mil euros", lê-se.

O Cartão Interjovem é uma iniciativa do Governo dos Açores para promover a mobilidade juvenil no arquipélago, associada a vantagens e descontos comerciais e destina-se a jovens naturais ou residentes nos Açores, com idades entre os 13 e os 30 anos.

"Desde 2021 estão a ser implementadas várias melhorias e vantagens para acrescentar valor à titularidade e utilização do Cartão Interjovem, como o desconto de 20% sobre a Tarifa Açores, ou seja, no máximo os jovens pagam 48 euros numa viagem aérea interilhas (ida e volta), tendo sido asseguradas para a Tarifa Interjovem as mesmas condições de reserva da Tarifa Açores [uma tarifa regional que permite viagens aéreas a 60 euros (ida e volta) interilhas para residentes]", adianta.

O Cartão Interjovem conta com mais de 100 parcerias em todas as ilhas da Região Autónoma dos Açores, garantindo um mínimo de 10% de desconto nos serviços oferecidos pelos parceiros aos titulares.

O cartão pode ser adquirido no site https://www.cartaointerjovem.com ou através da APP InterJovem disponível para Android (Google Play) e iOS (APP Store).