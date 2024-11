Há 41 anos Portugal fazia história ao derrotar a União Soviética

A 13 de Novembro de 1983 jogou-se no Estádio da Luz, o Portugal - União Soviética, que garantiria a primeira qualificação lusa para um Campeonato Europeu de Futebol. "Portugal joga frente à URSS a esperança de chegar a Paris", antevia o nosso matutino na sua edição impressa, publicada na manhã da partida.

Na Madeira discutia-se também se o jogo teria ou não transmissão televisiva, na estação regional, dando oportunidade aos ilhéus de testemunhar quem passaria à fase final do Campeonato da Europa, a ser disputado em Paris, no ano seguinte.

Portugal vinha de uma derrota pesada, por 0-5, frente aos russos, em Abril de 1983, que somavam nove pontos, fruto de quatro vitórias e um empate, ao passo que a selecção nacional, tinha oito (com quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos).

Caberia a Chalana e a Jordão fazer história, no chuvoso e cinzento dia 13 de Novembro de 1983, em Lisboa. As bancadas do antigo Estádio do Benfica estiveram 75 mil pessoas, num apoio incessante até ao golo que trouxesse a glória. Só um triunfo assegurava o apuramento.

O ansiado golo aconteceu aos 44’, por Jordão, mas o princípio do fim para a União Soviética começou dois minutos antes e nem o relvado pesado parou o "Pequeno Genial".

Na zona intermediária, ligeiramente descaído para a direita, Chalana recebeu o esférico, arrancou e deixou um adversário para trás; fletiu para o meio, venceu uma entrada de carrinho de um segundo rival e, sempre com a bola colada ao seu pé esquerdo, acabou derrubado por um terceiro oponente quando invadia a grande área.

O árbitro francês Georges Konrath apitou penálti. Os soviéticos protestam, mas na hora da verdade foi bola para um lado, guarda-redes para o outro.

Portugal apurava-se, assim, para o primeiro Europeu da sua história, do qual seria eliminado a 23 de junho de 1984, pela França, na meia-final do Europeu.