Iniciativa Liberal afirma destacar-se na participação activa na Assembleia Regional

A Iniciativa Liberal afirma destacar-se na Assembleia Legislativa da Madeira pelo número de iniciativas legislativas apresentadas. O partido recorre a "dados recentes" para dar conta de que apresentou um total de 35 iniciativas, traduzindo-se numa média de 35 iniciativas por deputado, colocando o IL no topo da lista em termos de produtividade parlamentar.

"A análise comparativa dos dados revela um panorama de produtividade diversificado. O PSD, maior partido na ALRAM, registou um total de 20 iniciativas, com uma média de apenas 1,05 iniciativas por deputado. Esta baixa média contrasta fortemente com a média da IL, evidenciando a diferença na abordagem e no empenho legislativo. Outras forças políticas, como o CDS/PP, apresentam 17 iniciativas com uma média de 8,5 por deputado, e o PS, com 34 iniciativas no total, atinge uma média de 3,9 iniciativas por deputado. Por sua vez, o Chega (CH) apresentou um total de 20 iniciativas, correspondendo a uma média de 5 iniciativas por deputado, evidenciando um desempenho intermédio em termos de produtividade parlamentar. Este contraste realça a liderança da IL, que ultrapassa em larga margem estas médias, reforçando o seu papel proactivo no legislativo", indica nota enviada à imprensa.

Nuno Morna, único deputado eleito pelo IL, considera que "este resultado não é mero acaso". "Reflecte o nosso esforço contínuo e inabalável em representar os interesses da Madeira com seriedade e empenho", aponta, acrescentando que a abordagem do partido é "focada em propostas práticas e na defesa da liberdade e responsabilidade individual" e que "tem sido o motor da nossa acção parlamentar. Procuramos fazer a diferença não apenas pela quantidade, mas, acima de tudo, pela qualidade das nossas propostas."

"Além dos números destacados pela IL, outros partidos como o PAN e o JPP apresentaram 17 e 18 iniciativas, respectivamente, com médias de 17 e 2 iniciativas por deputado, evidenciando um ritmo de trabalho mais moderado. A IL, ao superar estas marcas com uma margem tão ampla, demonstra procurar ser um agente de mudança, empenhado em trazer dinamismo e eficácia à legislatura regional", indica.