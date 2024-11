Governo inscreve 137 milhões para voto em mobilidade nas eleições presidenciais

O Governo tem inscrito no Orçamento do Estado para o próximo ano 137 milhões de euros para o voto em mobilidade nas eleições presidenciais que se realizam em 2026, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Não posso deixar de referir os 137 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado que vão garantir que as próximas eleições presidenciais, se assim for o desígnio desta casa, possam decorrer em moldes similares aos das eleições europeias, ou seja, em mobilidade", disse Margarida Blasco no parlamento, onde está a ser ouvida no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

A ministra afirmou que "o paradigma relativamente à realização de atos eleitorais alterou-se no dia 9 de junho de 2024, graças ao sucesso da implementação dos cadernos eleitorais desmaterializados, o que permitiu o voto em mobilidade no dia do ato eleitoral".

"Acreditamos na evolução tecnológica e em como ela nos pode ajudar no exercício da democracia", precisou.