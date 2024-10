Acordo orçamental arrancado a ferros deve evitar nova crise política

As primeiras páginas dos jornais nacionais não dão tanto destaque assim ao acordo alcançado entre o Governo da AD (PSD/CDS/PPM) e o principal partido da oposição (PS), alcançado ontem entre os líderes das duas forças políticas que, em princípio, garantem a aprovação do Orçamento de Estado para 2025 e evitam uma crise política que poderia levar os portugueses novamente às urnas. Há outros assuntos que dividem as atenções e os destaques na imprensa desta sexta-feira, 4 de Outubro de 2024.

No semanário Expresso:

- "Governo alarga passe gratuito para todos até aos 23 anos"

- "Consumo e tráfico de crack tomam conta da Mouraria"

- "Almirante exige dois submarinos para desistir de Belém"

- "'Só o PS é que tem dado sinal vermelho' às propostas do Governo. Ministra do Trabalho defende que o financiamento da Segurança Social tem de ir além das empresas"

- "Maior montanha da Europa Ocidental está no mar português"

- "A vida violenta do argentino que fugiu de Vale de Judeus"

- "Suspeito de triplo homicídio em Lisboa tem histórico de psicose"

- "Guerra no Médio Oriente faz um ano sem esperança de acordo"

- "Carolina do Norte dará primeiro sinal de quem ganha nos EUA"

- "Moura Santos tinha 21 milhões de dólares escondidos em esquema igual ao de Mexia"

- "Prescrições no GES"

- "Guterres Nobel?"

- "Euro205 mil para famílias de GNR"

No semanário Nascer do Sol:

- "Prazo de Amadeu Guerra na PGR garantido pelo Governo"

- "Governo foi buscar ao programa do PS a proposta irrecusável"

- "Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude e Modernização. 'Se o PS estiver de boa-fé não pode recusar a nossa proposta'"

- "Francisco George, presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública. 'Há uma vacina de alta dose contra a gripe. Custa 45 euros...'"

- "Arturo Pérez-Reverte, escritor. 'O ser humano pode ser herói de manhã e violador de tarde'"

- "Andrés Pastrana, ex-presidente da Colômbia. 'O que aconteceu na Venezuela foi um golpe de Estado'"

- "Restauração. O 'fim' do VaVa e do Snob, duas instituições de Lisboa"

- "Bombeiros. 'Guerra' entre autarquias e Governo está para durar"

- "Médio Oriente. Conflito entre Irão e Israel pode subir de intensidade"

- "Portugal Amanhã. É possível avaliar as políticas públicas?"

- "Direito de Resposta. A Ius Omnibus contesta a notícias 'Bancos e laços de família'"

- "Tomás Taborda. 'Penso na arte como um motor de mudança'"

No Correio da Manhã:

- "Triplo homicídio em Lisboa. Família dá maço de notas a homicida"

- "Goleada ao Atl. Madrid. Europa rendida ao Super Benfica"

- "FC Porto-Man. United (3-3). Dragão vira frangos mas sofre empate no fim"

- "Olympiacos-Sp Braga (3-0). Minhotos em tragédia grega"

- "Pressão na defesa do Sporting. Onda de lesões afeta centrais"

- "Crime no Porto. Assassina mãe e tenta sacar meio milhão com venda de casa"

- "Novas medidas. Passe dos comboios a 20 euros já este mês"

- "Segurança social. Pensões indevidas dão prejuízo de 629 milhões"

- "Orçamento. Montenegro acena com propostas socialistas"

- "Famalicão. Professor pedófilo condenado"

No Público:

- "Hospitalização em casa está a aumentar e abrangeu 43 mil doentes em seis anos"

- "OE2025. Recuo no IRS Jovem dá 355 milhões de margem a Montenegro para negociar"

- "PS vai apresentar proposta alternativa"

- "Liga Europa. FC Porto deixa fugir triunfo sobre United após noite de reviravolta"

- "Zona franca. Só 66 milhões de ajudas ilegais foram recuperados"

- "Líbano. Israel expande operação terrestre contra o Hezbollah"

- "Apoios. Empresas maiores e mais velhas recebem mais do PRR"

- "Artes plásticas. Carlos Bunga num momento de viragem: 'A arte salvou-me e pode salvar-nos a todos'"

- "Investigação. Tecnologia da vacina da covid-19 usada para combater uma 'superbactéria'"

No Jornal de Notícias:

- "Tribunais já condenaram centenas de donos por maus-tratos a animais"

- "Liga Europa. FC Porto 3-3 Man. United. Cabeçada de água fria. Dragões viram desvantagem de dois golos e sofrem empate à beira do fim"

- "Orçamento. PS vai apresentar contraproposta ao Governo"

- "Lisboa. Amigo de barbeiro assassinado escapa ileso ao tiroteio"

- "Famalicão. Professor na cadeia por abusar sexualmente de alunas"

- "Saúde. SNS rejeita crianças e grávidas seguidas no privado"

- "Fundão. Concelho perde apoio aos incêndios por 48 horas"

- "Gaia. Empresa recebe fundos mas não evita despedimento coletivo"

- "Olympiacos 3-0 Braga. Ofertas tramam guerreiros na visita à Grécia"

No Diário de Notícias:

- "'Cedência' para aprovar Orçamento inspirada em Costa, Passos e Seguro"

- "Entrevista ao embaixador António Monteiro. 'Uma boa razão para se manter a ONU? O mundo precisa de terapia de grupo'"

- "Médio Oriente. O mundo árabe e conflito Irão-Israel: o inimigo do meu inimigo meu amigo é"

- "Estudo. Doze fundos de investimento absorvem mais de 500 milhões em apoios do PRR"

- "Imobiliário. Preços das casas no país duplicaram desde 2010"

- "ARTE. MAAT celebra oito com uma programação 'intensa'"

No Negócios:

- "Até onde irá a escalada da guerra no Médio Oriente?"

- "Governo adota IRS Jovem do PS e corta menos no IRC"

- "Conversas na Redação. Gonçalo Antunes. 'IMT Jovem e garantia bancária são remendos paliativos'"

- "Ambiente. Combustível verde na aviação com incentivos de 40 milhões"

- "Fundos europeus. Privado recebe menos do PRR, mas mais cedo do que o público"

No O Jornal Económico:

- "'Queremos baixar impostos e melhorar serviços públicos'. Orçamento 2025. Miranda Sarmento, ministro das Finanças escreve sobre os objetivos do Governo para o orçamento e para a legislatura. E pede estabilidade política para o país crescer"

- "Redução do IRC cai para metade nas negociações com o PS"

- "Ensaio. Presidente da fundação Francisco Manuel dos Santos. Gonçalo Matias escreve de Nova Iorque sobre o papel da ONU no Mundo"

- "Ex-ministro Costa e Silva: Estado pode recuperar 420 milhões da Efacec"

- "Vem aí o melhor do humor: Fábio Porchat aterra em Portugal"

- "O admirável mundo novo da ketamina contra o burnout"

- "Cruzeiros atiram a Moedas: demos a ganhar 83 milhões"

- "Bancos contestam pedidos de indemnização cível"

- "Energia ganha hoje novo mercado de venda direta"

No O Jogo:

- "FC Porto 3-3 Man. United. Fogo e gelo. Dragões dão a volta de 0-2 para 3-2, mas deixam-se surpreender nos descontos"

- "Olympiacos 3-0 Braga. Derrocada no Pireu"

- "Benfica. Carreras apontado à 'Roja'"

- "Sporting. Harder ou Maxi no lugar de Pote"

No A Bola:

- "FC Porto 3-3 Manchester United. Amargo e doce. Desperdício e distração estragam reviravolta épica"

- "Olympiakos 3-0 SC Braga. Erros e descalabro"

- "Benfica. Akturkoglu em dúvida"

- "Sporting. Bragança cativado"

- "Liga Conferência. Brilho luso no Chelsea"

- "Futebol. FIFA quer futsal e futebol de praia nos Jogos Olímpicos"

- "Ciclismo. Frederico Figueiredo e Luís Gomes suspensos por irregularidades no passaporte biológico"

E no Record:

- "Como Lage destruiu o At. Madrid. Record revela todo o plano do treinador"

- "Sporting. Amorim chama os reforços. Maxi Araújo e Harder apontados ao onze"

- "FC Porto-Man. United (3-3). Agridoce. Dragões viram resultado e sofrem empate no fim"

- "Liga Europa. Olympiacos-Sp. Braga (3-0). Guerreiros arrasados"