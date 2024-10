Orçamento "esquece respostas aos problemas provocados pelos incêndios na Madeira", diz a CDU

Numa iniciativa realizada, hoje, com as pessoas da freguesia do Curral das Freiras - uma das mais afectadas pelos fogos florestais deste Verão - Edgar Silva criticou "a ausência de medidas por parte dos governantes para o apoio às populações e à recuperação de áreas atingidas pelos incêndios que, no passado mês de Agosto, entre muitos outros prejuízos, destruíram a produção de castanha".

"Seria da mais elementar justiça que através do Orçamento de Estado fosse atribuído um apoio excepcional aos agricultores, para compensação de prejuízos. Contudo, nada disso foi feito pelo governo PSD/CDS", apontou o dirigente da CDU.

Para Edgar Silva "a proposta de Orçamento de Estado entregue na Assembleia da República pelo governo PSD/CDS não só desrespeita as Regiões Autónomas, como não há memória, como também esquece respostas aos problemas provocados pelos incêndios na Madeira".

"Depois dos incêndios de Agosto, tornava-se necessário responder com medidas de carácter extraordinário à situação de emergência gerada por aquelas ocorrências, dirigidas especialmente ao apoio às vítimas dos incêndios rurais e de intervenção no território", designadamente "no acesso a prestações e apoios sociais de carácter excepcional, de apoios à perda de rendimentos, reposição do potencial produtivo", elaborou Edgar Silva.