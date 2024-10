Madrid e Baku querem receber final da Liga dos Campeões em 2027

As cidades de Baku e de Madrid manifestaram interesse em acolher a final masculina da Liga dos Campeões de futebol em 2027, anunciou hoje a UEFA, indicando que outras quatro cidades se candidataram à final feminina.

Em comunicado, a UEFA indicou ter recebido declarações de interesse da federação espanhola, que pretende realizar a final do Estádio Metropolitano, em Madrid, e da congénere azeri, que deverá concorrer com o Estádio Olímpico de Baku.

A UEFA foi forçada a procurar um local para a realização da final da 'Champions' em 2027, depois de em 24 de setembro passado ter anunciado que as autoridades italianas não derem garantias sobre o prazo de conclusão das obras do Estádio de San Siro, em Milão, o palco inicialmente previsto a competição.

O organismo que tutela o futebol europeu tinha dado à cidade de Milão um prazo alargado para mostrar que o estádio, no qual jogam o AC Milan e o Inter Milão, estaria pronto a tempo de receber o jogo decisivo da 'Champions' em 2027, mas as mesmas não foram dadas.

Em relação à final feminina da competição em 2027 manifestaram interesse na sua realização a Espanha (Camp Nou, em Barcelona), a Polónia (Estádio Nacional, em Varsóvia), a Suíça (St. Jacob Park, em Basileia) e o País de Gales (Estádio Nacional, em Cardiff).

A UEFA esclarece que as declarações de interesse não são vinculativas, e que as propostas finais devem ser entregues juntamente com os dossiês de candidatura até 19 de março de 2025.

Esta temporada, a final feminina vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto a da temporada seguinte está agendada para Oslo.

A final masculina da presente edição da Liga dos Campeões masculina disputa-se em Munique e, da próxima época, em Budapeste.