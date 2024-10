Sporting 'escala' a terceiro na Áustria e Aston Villa lidera

O Sporting conquistou a segunda vitória na Liga dos Campeões de futebol, numa terceira ronda em que o Real Madrid sofreu, mas acabou a golear o Borussia Dortmund, e o surpreendente Aston Villa assumiu a liderança provisória.

Em Klagenfurt, os 'leões' bateram os austríacos do Sturm Graz por 2-0 e passaram a somar sete pontos, depois de terem cedido um empate em Eindhoven (1-1) na ronda anterior da fase de liga da prova 'milionária'.

Nuno Santos, na primeira parte, e Viktor Gyökeres, na segunda, construíram o triunfo dos campeões nacionais, que estão, à condição, na terceira posição, em igualdade com Mónaco (segundo) e Arsenal (quarto), e atrás do surpreendente líder Aston Villa.

Na primeira participação na Liga dos Campeões -- tinham jogado na Taça dos Campeões Europeus pela última vez em 1982/83 -, os ingleses são, até ao momento, a única formação que conta três vitórias, para um total de nove pontos.

Depois de se terem imposto ao 'poderoso' Bayern Munique na segunda jornada (1-0), os 'villans', atuais quartos classificados em Inglaterra, confirmaram a 'candidatura' aos oitavos de final com um triunfo por 2-0 sobre o Bolonha, com golos de John McGinn e do colombiano Jhon Durán (autor do tento aos bávaros), ambos no segundo tempo.

No Santiago Bernabéu, o Borussia Dortmund parecia lançado para se juntar ao Villa no topo e vingar a derrota na final da última edição, tendo chegado ao intervalo a vencer por 2-0 o Real Madrid, com golos de Donyell Malen e Jamie Gittens.

Contudo, os 'merengues' voltaram a confirmar a relação quase 'umbilical' que têm com a 'Champions' e na segunda parte não só deram a volta, como chegaram à 'mão cheia', por intermédio de Rudiger, Lucas Vázquez e um 'hat-trick' de Vinícius Júnior, que lhes permitiu atingir os seis pontos, no nono posto.

A terceira jornada viu consumar-se a primeira derrota da antiga campeã europeia Juventus, que contou com Francisco Conceição no 'onze' e acabou com 10, por expulsão do ex-portista Danilo, aos 84 minutos.

O conjunto de Turim cedeu em casa perante o Estugarda, por 1-0, num encontro em que os alemães levaram à 'letra' o ditado 'à terceira é de vez': tiveram um golo anulado, aos 48 minutos, falharam uma grande penalidade perto do fim, aos 86, e acabaram por marcar o golo do triunfo aos 90+2 minutos, por El Bilal Touré.

Já o PSG, com Nuno Mendes e João Neves entre os titulares, e Vitinha a ser lançado na segunda parte, viu o PSV adiantar-se no Parque dos Príncipes, com um golo de Noah Lang no primeiro tempo, mas resgatou um ponto com a igualdade fixada por Hakimi (1-1), que deixa os parisienses com quatro pontos, na 17.ª posição.

Depois de se ter estreado com um empate frente à Atalanta, o Arsenal somou a segunda vitória seguida, tendo de agradecer a Dmytro Riznyk pelo autogolo que garantiu os três pontos diante do Shakhtar Donetsk (1-0), em Londres.

O dia 22 de outubro de 2024 fica ainda marcado pela primeira vitória de sempre do estreante Girona numa competição europeia. Miguel Gutiérrez e Juanpe assinaram os tentos diante o Slovan Bratislava (2-0), último classificado da fase de liga, que nas duas primeiras jornadas tinha sido goleado pelo Celtic e pelo Manchester City.

Na quarta-feira, realizam-se outras nove partidas da terceira jornada, entre as quais o Benfica-Feyenoord, no Estádio da Luz, e o 'escaldante' FC Barcelona-Bayern Munique, ambos às 20:00.