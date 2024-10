Estudantes madeirenses deslocados já podem novo passe social 'GIRO'

“Os estudantes residentes na Região Autónoma da Madeira, com idade até aos 23 anos, que estejam matriculados no ano lectivo 2024/2025 em estabelecimentos de ensino oficial fora da Região, já podem requerer o novo ‘Passe Social 4_23’ GIRO”, informa a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Para o efeito devem proceder da seguinte forma:

• Submeter os dados requeridos através da seguinte hiperligação:

• Depois de concluído, com sucesso, os dois passos necessários (validação da documentação e pagamento do custo da emissão do cartão), proceder ao levantamento do respectivo cartão na loja previamente seleccionada.

É necessário ter em conta que, “nesta fase de transição, os cartões serão entregues, por regra, no prazo de 15 a 30 dias a contar da data da confirmação da validação de toda a documentação”.

Neste seguimento, “após a validação da aceitação do pedido da emissão no passe, será emitida uma guia provisória para utilização dos transportes públicos, a qual deverá ser apresentada ao motorista”, clarifica a tutela, realçando que “este procedimento, de momento, só está disponível para os “estudantes deslocados”.

No caso dos estudantes que já possuam o ‘Passe Social 4_23’ deverão submeter os elementos requeridos na hiperligação, recebendo posteriormente uma notificação para o carregamento do respetivo perfil numa das lojas da rede SIGA.

Descrição do processo

1.ª Etapa: formulário de adesão/ activação do cartão GIRO

Nesta fase, ao aceder a https://siga.madeira.gov.pt/passe_4_23_deslocados devem ser preenchidos os vários campos relacionados com a identificação do aluno e os seus contatos, bem como efetuar o “upload” dos documentos aí solicitados e que são obrigatórios.

2.ª Etapa: submissão do comprovativo de pagamento (apenas para quem não possui ainda o novo cartão GIRO)

A transferência bancária tem de indicar, obrigatoriamente, o NIF do estudante, seguindo-se o “upload” do seu comprovativo.

Em cada etapa concluída com sucesso é enviado um e-mail indicando os passos seguintes.

Com a 2.ª etapa, o estudante recebe a guia provisória para, enquanto aguardar pelo passe, poder usufruir dos transportes públicos.

Com o número de processo atribuído, o estudante pode ainda consultar o estado do seu requerimento.

Conclusão: entrega do passe GIRO

Por fim, quando o passe se encontrar disponível para levantamento no ponto de venda previamente escolhido, será enviado um e-mail com essa indicação.

Passados 180 dias sem que o cartão tenha sido levantado, o mesmo ficará inutilizado e será necessário efetuar novo pedido.