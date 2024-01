Está nas nossas mãos

No início do ano é normal fazerem-se resoluções e, habitualmente, cada um de nós estabelece propósitos a serem cumpridos. Também todos já sabemos que nada valem resoluções e esperar que se concretizem, se não nos empenharmos a fazer com que se tornem realidade. Está, por isso, nas nossas mãos tornar possível e é isso que espero que os madeirenses e porto-santenses façam no próximo ato eleitoral que permitirá eleger os deputados à Assembleia da República e a consequente formação de um novo governo. Como bem expressou o Presidente da República na sua mensagem de ano novo, “deveríamos estar todos atentos e motivados para as eleições de março.” E Marcelo Rebelo de Sousa reforçou algo que considerou essencial no último ano e conseguido com o governo do partido socialista, como as “contas certas, maior crescimento e emprego, qualificação das pessoas e investimento e exportações.”

No ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução do 25 de Abril nunca foi tão importante fortalecer a nossa democracia com crescimento e progressos sociais. Segurança, tranquilidade, estabilidade e governação responsável é o que se pode esperar do Partido Socialista. Necessitamos de consolidar o progresso alcançado, corrigir humildemente erros cometidos, e avançar com confiança na senda de mais e melhor Portugal, e no muito que há a fazer, seja na habitação, na saúde ou na educação, no robustecimento do aprofundamento da Autonomia e na articulação com as Regiões Autónomas.

Só uma votação massiva no projeto liderado por Pedro Nuno Santos garantirá a estabilidade política e evitará que a extrema-direita tome conta do país, garantindo que continuaremos a ter um Portugal tolerante, sem radicalismos e ameaças, em que a proteção e a justiça social, o aumento de rendimentos e a redução das desigualdades e da pobreza, seja a matriz do Portugal moderno que desejamos. A decisão está nas mãos do povo e confio na sua inteligência para evitar que tenhamos um país perturbado e retrógrado.

Estas eleições legislativas nacionais serão fundamentais para a Madeira. Seja quais forem as contas finais e a geografia política da nova Assembleia da República, na próxima legislatura o parlamento nacional será o palco de todas as decisões e atenções. Por essa razão será mais importante do que nunca que tenhamos deputados e deputadas eleitas pelo nosso círculo eleitoral que possam ter a experiência necessária, o conhecimento do funcionamento dos meandros da política nacional e a capacidade de melhor influenciar políticas e pessoas em benefício da Madeira. Está nas mãos dos madeirenses e porto-sanrtenses e confio que terão o discernimento necessário para votarem bem.

É com grande otimismo e confiança que olho para 2024. Estamos conscientes das novas exigências que temos pela frente. É o futuro do país que está em jogo e esse futuro terá consequências para a nossa Região. O PS-Madeira, à semelhança do partido a nível nacional, está preparado, mobilizado e motivado para este desafio. Portugal precisa de nós. Estamos mais unidos do que nunca num desígnio que é de todos: manter o nosso país na rota do desenvolvimento.

A todas e a todos, quero desejar um feliz 2024. Que este ano que agora começa seja repleto de sucessos pessoais e profissionais. Mas, sobretudo, que seja um tempo de esperança, solidariedade, igualdade e justiça social para todos. Está nas nossas mãos.