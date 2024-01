ANACOM defende mais concorrência para estimular desenvolvimento na Madeira

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) considera fundamental melhorar a conectividade e estimular a concorrência entre operadores para fomentar o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, afirmou hoje a presidente da instituição, Sandra Maximiano.

"Nós não podemos controlar preços diretamente, há um mercado livre, mas podemos ter um papel muito importante, a par com a Autoridade da Concorrência, em promover maior concorrência", disse, sublinhando que "o anseio [da ANACOM] é que haja maior concorrência" na Madeira.

Sandra Maximiano, que assumiu a presidência do Conselho de Administração da ANACOM em dezembro de 2023 para um mandato de seis anos, falava após uma audiência com o presidente do parlamento regional, José Manuel Rodrigues, no Funchal, no âmbito de uma visita oficial à região.

"Os principais anseios são que haja uma melhor conectividade, uma melhor qualidade de serviço e melhores preços, e que isso permita o melhor desenvolvimento da região", afirmou.

Sandra Maximiano alertou também para a importância de a região autónoma "não ficar para trás" na adoção de novos tecnologias de conectividade, nomeadamente ao nível do novo hospital central e universitário, atualmente em construção.

"Temos de pensar que estamos a construir um hospital para as pessoas, mas nunca podemos perder também essa grande ambição que é como o podemos fazer olhando para o futuro, para daqui a 100 anos e não só para as necessidades presentes", avisou, reforçando que "é preciso que não se perca a visão de curto, médio e longo prazo".

A responsável sublinhou, por outro lado, que Autoridade Nacional de Comunicações "sempre teve uma visão de futuro para a Madeira" e, por isso, vai manter a delegação no arquipélago.