Anulação de julgamento de extremistas por erro processual causa surpresa em França

Um tribunal de Paris determinou hoje a anulação do julgamento de sete pessoas com ligações à extrema-direita por erros processuais, uma decisão rara e que causou surpresa em França.

Os envolvidos estavam acusados de se terem reunido com o objetivo de praticar atos de violência, após a meia-final do Campeonato do Mundo de futebol, entre França e Marrocos.

No primeiro dia do julgamento, o tribunal considerou que as detenções num bar parisiense, em 14 de dezembro de 2022, noite do jogo França-Marrocos, não se enquadravam no âmbito da ação atribuída à polícia e, portanto, também as anulou, de acordo com documentos judiciais.

Os sete réus, incluindo um ex-líder de um pequeno grupo de extrema-direita dissolvido pelas autoridades, saíram em liberdade e não serão julgados.

Após um momento de espanto, os sete jovens abraçaram-se e parabenizaram-se no tribunal.

"Não acredito", frisou um deles, citado pela agência France-Presse (AFP).

Os sete jovens foram processados por "participação em grupo com vista a violência ou dano intencional" e, para alguns, por porte de arma.

Os acusados eram suspeitos de terem planeado atacar apoiantes após o encontro, vencido pela França.

Segundo relatos, uma mochila pertencente a um dos réus continha bastões, mas esse saco ficou perdido durante o procedimento, referiram os advogados.

No total, 38 pessoas foram detidas no bar onde se encontravam os sete arguidos, sendo que 31 tinham beneficiado do arquivamento do processo ou sentença alternativa.