António Guterres avisa que "colapso climático começou"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje que "o colapso climático começou", numa reação ao anúncio do verão deste ano como o mais quente jamais registado no Hemisfério Norte.

"Os cientistas há muito que alertaram para as consequências da nossa dependência dos combustíveis fósseis", disse Guterres, citado pela agência francesa AFP.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o serviço climático europeu Copernicus anunciaram hoje que a Terra viveu este ano o verão mais quente jamais registado no Hemisfério Norte.

No Hemisfério Sul também foram batidos muitos recordes de calor em pleno inverno austral.

Ondas de calor, secas, inundações e incêndios atingiram a Ásia, a Europa e a América do Norte durante este período, em proporções dramáticas e muitas vezes sem precedentes, segundo os cientistas.

Os extremos meteorológicos custaram vidas humanas e danos para as economias e o ambiente.

"O nosso clima está a implodir mais depressa do que conseguimos aguentar, com fenómenos meteorológicos extremos a atingir todos os cantos do planeta", lamentou Guterres.