ONG anuncia libertação de mais de 2.000 rinocerontes brancos nos próximos dez anos

Mais de 2.000 rinocerontes brancos confinados na Platinum Rhino, a maior fazenda dedicada a este animal na África do Sul, serão libertados na natureza nos próximos dez anos, anunciou a ONG conservacionista African Parks, segundo a imprensa local.

A divulgação da Organização Não Governamental (ONG) acontece depois de a African Parks ter comprado a quinta de 7.800 hectares na província sul-africana Noroeste.

"A African Parks não tinha qualquer intenção de possuir uma quinta de criação em cativeiro de 2.000 rinocerontes. No entanto, reconhecemos o imperativo moral de encontrar uma solução para estes animais, de modo a que possam voltar a desempenhar o seu papel integral em ecossistemas plenamente funcionais", afirmou o diretor executivo da ONG, Peter Fearnhead.

A Platinum Rhino é a maior exploração privada de criação de rinocerontes em cativeiro do planeta, com mais de 2.000 rinocerontes brancos, que representam "até 15% da população selvagem remanescente no mundo", afirmou a ONG.

"A escala deste projeto é enorme e, por isso, assustadora. No entanto, é igualmente uma das oportunidades de conservação mais interessantes e estratégicas a nível mundial", acrescentou Feranhead.

Várias organizações de conservação, parceiros financeiros e vários governos confirmaram à ONG que se empenharão "em tornar uma realidade esta visão de reintrodução" dos rinocerontes na natureza.

Em abril passado, o parque Platinum Rhino foi posto à venda devido a problemas financeiros e a African Parks comprou-o, depois de numerosas pessoas preocupadas com o setor da conservação terem contactado a ONG.

A ONG já efetuou recolocações de animais selvagens em grande escala no Ruanda, no Malawi e na República Democrática do Congo.

"A African Parks tem um objetivo claro: reintroduzir estes rinocerontes durante os próximos dez anos em áreas seguras e bem geridas, estabelecendo ou complementando populações estratégicas e, assim, retirar de perigo o futuro da espécie", refere o comunicado.

A organização de conservação descreveu o projeto como "uma das maiores iniciativas de repovoamento de uma espécie em todo o continente africano".

O rinoceronte branco enfrenta atualmente uma pressão extrema no continente devido à caça furtiva dos seus chifres para o comércio ilegal de animais selvagens, que faz com que existam menos de 13.000 indivíduos atualmente.

Na década de 1930, os números da espécie atingiram um mínimo histórico de 30 a 40 animais, mas graças às medidas de conservação, chegaram a 20.000 em 2012.

A African Parks é uma organização de conservação sem fins lucrativos com sede na África do Sul, que gere vinte e dois parques nacionais e áreas protegidas em doze países, cobrindo mais de vinte milhões de hectares no continente africano.